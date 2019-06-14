بالفيديو| بلقيس فتحي تتألق بأزياء محتشمة في حفلها بالسعودية

تألقت الفنانة اليمنية الحاملة للجنسية الإماراتية بلقيس فتحي بإطلالتها، خلال حفلها الغنائي الأخير، المنعقد بمدينة جيزان بالمملكة العربية السعودية.
وأطلت "بلقيس" بسترة و"جيب"، يتميزان باللون الفاتح، فضلًا عن النقوش البيضاء اللامعة، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني "باسيل سودا".
ووجهت الفنانة الإماراتية الشكر للجمهور السعودي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "يا عمري عليكم يا أهل المملكة..حماسهم في الأغاني الوطنية موضوع كبير"، فضلًا على ثنائها على تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، المسؤولة عن تنظيم الفعالية الفنية.
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