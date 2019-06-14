راشيل بروسانهان تخطف الأنظار بفستان طويل متداخل الألوان

خطفت النجمة العالمية راشيل بروسانهان الأنظار نحوها، وذلك خلال حضورها حفل " Designing Women Awards" و الذي يقدمها "New York Women in Film & Television" لعام 2019 والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية .

وظهرت الأميركية راشيل ذات الـ 28 عامًا على السجادة الحمراء بـ "مكياج" بسيط أبرز جاذبيتها، حيث اختارت أن ترتدي فستان طويل متداخل الألوان، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Rasario" ، وقد حصد التصميم سلسلة من عبارات الاشادة والثناء من قبل المعنيين بالأزياء والموضة، ووصل سعر الفستان إلى 1408 جنية استرليني ، في حين انتقت راشيل حذاءها من "Jimmy Choo".

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