"جوزي هايتجوز علي وأنا هاموت".. سيدة تستغيث بخبيرة تجميل: "عايزة أبقى وحدة تانية"

كشفت خبيرة التجميل تسنيم شهاب عن تلقيها استغاثة غريبة من سيدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأن زوجها ينوي الزواج عليها.

وقالت شهاب، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" الواقعة حيث تلقت رسالة من سيدة تقول فيها: "أنا عايزة أبقى واحدة تانية وعايزة أشوف نفسي زي البنات اللي بشوفهم في الشارع وعايزاكي تغيريني وعايزة أجيب ميكب لأن جوزي هيتجوز عليا وأنا هموت".

وأوضحت خبيرة التجميل أن الأمر بالنسبة لها موضوع نفسي، مشيرة أنها لم تنصحها بخصوص التجميل والمكياج ولكنها تحدثت معها في أن زوجها استطاع أن يهزها نفسيًا وأنها كرهت شكلها لدرجة أنها تبحث أن تغيير شكلها.

وتابعت: "الموقف نفسه بصراحة صدمني جدا وربنا يكون في عونها محدش مكانها بس الفكرة نفسها استفزتني وانتي ليه تعملي كده وتوصلي نفسك للمرحلة دي أيا كان الراجل اللي انتي متجوزاه او بتحبيه أو عمل فيكي ايه".

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وأكدت خبيرة التجميل أنها تعتبر أن أهم شيئ في الدينا اهتمامها بنفسها وإنها تهتم بنفسها لنفسها فقط وليس لمجرد وجود رجل في حياتها مشددة على أن التجميل لن يغير الرجل إذا لم يحب زوجته: "الفكرة مش فكرة شكل ولما تمسح الميكب هتعمل إيه ولما تنام وهي ماسحة الميكب جنبه هل هيروح يخونها ويتجوز عليها".

واستطردت: "الست تهتم بنفسها عشان نفسها وأنا قولت لها أنا معاكي إنك تتغيري وتبقي حلوة وتحطي ميكب وتلبسي وتخسي وأي ست في الدنيا من حقها تعمل كده بس ميكونش الهدف راجل الهدف يكون نفسها".

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