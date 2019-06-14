بالصور| "نساء لكن حريفة".. أبرز نجمات كأس العالم لكرة قدم النسائية

تطورت لعبة كرة القدم لدى السيدات طوال السنوات الأخيرة بصورة كبيرة في العالم، وأضحى التنافس فيها يحمل طابع الشراسة، وأصبحت تعيش في الآونة الاخيرة أزهى عصورها، بالتزامن مع بطولة كأي العالم للسيدات، التي تحتضنها فرنسا، منذ 7 يونيو حتى 7 يوليو 2019، وتشهد مشاركة 24 منتخبًا.

وبالرغم من أن كأس العالم للسيدات شهدت 7 نسخ منذ بدايتها الرسمية عام 1991، إلا إلا أن لاعبات كرة القدم النسائية لم تأخذن حقهن من الشهرة كما هو الحال لدى الرجال، في نفس اللعبة.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز النجمات المشاركات في مونديال السيدات نسخة 2019، بحسب "بي بي سي":

نيكيتا باريس

من مواليد 10 مارس 1994، تعد أفضل هدافة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، بفضل 47 هدفًا أحرزتها في 104 مباريات، كما أن إنجلترا لم تخسر أي مباراة أحرزت فيها باريس أهدافا.

مارتا

من مواليد 19 فبراير 1986، بعمر 33 عاما، وهي قائدة فريق البرازيل، وأفضل هدافة في تاريخ كأس العالم للسيدات في كرة القدم، برصيد 15 هدفًا في 17 مباراة.

أليكس مورجان

من مواليد 2 يوليو 1989، صاحبة 29 عاما، واحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم من قبل مجلة تايم في عام 2019، وتلعب في نادي أورلاندو برايد.

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ويندي رينارد

من واليد 20 يوليو 1990، صاحبة 28 عاما، فازت بأكثر من 25 كأسا مهمة، منها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا للسيدات، وتلعب مع فريق ليون منذ عام 2006.

سام كير

لاعبة المنتخب الأسترالي ونادي شيكاجو رد ستارز الأمريكي، حصدت جائزة أفضل لاعبة دولية من قبل اتحاد وسائل الإعلام لكرة القدم (FMA) في عامي 2013 و2014.

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