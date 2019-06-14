حلت ضيفة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان أمس الخميس ضيفة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن.
والتقت كارداشيان بالرئيس دونالد ترامب، في إطار جهودها بشأن إصلاح السجون حيث أعلنت أنها نجحت في توفيرها شركة نقل جماعي للمساجين، الذي حصلوا على إفراج مبكر من أجل توصيلهم إلى مقابلات العمل.
وأعلنت كاردشيان في المؤتمر الصحفي الذي عقدته فور انتهاء زيارتها أنه سيتم منح المساجين السابقين "كروت هدايا" للحصول على هذه المميزات.
وقدمت كارداشيان الشكر لترامب على تعاطفه وتفانيه لإصلاح منظومة العدالة الجنائية في الولايات المتحدة حسبما قالت "سكاي نيوز".
جاءت زيارة كاردشيان لدعم حدث أقيم في البيت الأبيض لتوظيف السجناء المفرج عنهم مبكرا، بموجب قانون "الخطوة الأولى"، وهو قانون إصلاح العدالة الجنائية الذي وقعه ترامب في شهر ديسمبر الماضي.
وتم تخفيض عقوبات أكثر من 1000 سجين فيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذا التشريع، وفقا لتقرير حديث صادر عن لجنة إصدار الأحكام في الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بموجب قانون "الخطوة الأولى".. كيم كاردشيان في مهمة خاصة بالبيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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