زيوت طبيعية تحمي الجسم من ضربة الشمس.. "زيت النعناع"

يصاب البعض بجفاف الجسم، ومن ضمن أسبابه ارتفاع الحرارة، وهناك بعض الزيوت الطبيعية التي تحمى الجسم من ضربات الشمس، منها وفقًا لما ذكره موقع "daily medical":

زيت النعناع

لهذا الزيت تأثير منعش ومرطب، كما أنه يجدّد حيوية وطاقة الجسم، ويعزز تدفق الدورة الدموية، ويمكن وضع قطرات قليلة من الزيت على اليد أثناء التدليك باللوشن.

طرق الوقاية من حروق الشمس في الصيف

اللافندر

يُستخدم زيت اللافندر للعناية بالبشرة، ويساعد هذا الزيت على خفض درجة حرارة الجسم، كما يخفف حروق البشرة التي تسببها أشعة الشمس.

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زيت خشب الصندل

من أفضل الزيوت لخفض حرارة الجسم وتخفيف العرق، ويمكن وضع الزيت مباشرة على الجسم، أو اضافته لماء الاستحمام.

وهناك طرق أخرى لحماية البشرة من أشعة الشمس، ترطيب الجسم، ارتداء ملابس واسعة خفيفة، ويمكن الوقاية من ضربات الشمس بواسطة استخدام الزيوت.

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