عند إعداد الفشار في المنزل.. احذر هذه الأخطاء

مع اقتراب نهاية الامتحانات وبداية الإجازة الصيفية، ترغب الفتيات في البحث عن المسليات التي تصاحبها طيلة الإجازة لمشاهدة التلفاز، ليكن الفشار هو الخيار الأول والأسهل الذي تجيد كثيرات إعداده في المنزل.

لكن، بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن ارتكابها تفسد من الحصول على الفشار الجيد، وعرضت صحيفة "تايمز أوف إنديا" هذه الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها:

البذور القديمة

البذور القديمة عادة ما تكون فقدت رطوبتها، لذلك لا تساعد في الحصول على الفشار بشكل جيد، وينصح بالاحتفاظ بهذه البذور في أماكن مغلقة حتى لا تتشبع بالرطوبة.

حبيبات الملح الكبيرة

يفضل وضع حبيبات ملح كبيرة الجحم عند إعداد الفشار في المقلاة، حيث أنها لا تلتصق بالفشار وتتجمع في قاع المقلاة.

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استخدام الزيت الخاطئ

من الأفضل استخدام زيت عباد الشمس أو زيت الذرة، وأيضًا تسخينهما بدرجة حرارة عالية حيث يساعد ذلك على الحصول على فشار جيد.

إضافة الكثير من الزيت

وضع كثير من الزيت عادة ما يؤدي إلى إفساد الفشار، حيث يجعله يحصل على الرطوبة.

عدم تحريك المقلاة

لا بد من تحريك المقلاة بشكل جيد حتى لا تترك حبات الذرة في القاع وتلتصق.

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