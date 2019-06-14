فستان الـ"ميني" يتربع على عرش موضة 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يتربع فستان الـ"ميني" على عرش الموضة في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تبوح بأنوثتها.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية ماريا هانز أن فستان الميني هو فستان قصير يسلط الأضواء على السيقان، مشيرة إلى أنه يمتاز بقصة واسعة أكبر من المقاس “Oversized” ليمنح المرأة إحساسا بالراحة في الطقس الحار.

وأضافت هانز أن فستان الـ"ميني" يتميز بحمالات رفيعة لمزيد من الجاذبية، كما توجد موديلات ذات أكمام طويلة، لافتة إلى إمكانية كسر قوالب التنسيق الجامدة بتنسيق الفستان مع حذاء رياضي أو بوت الكاوبوي.