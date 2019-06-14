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التبرع بالدم ممنوع على هؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التبرع بالدم ممنوع على بعض الأشخاص، ألا وهم: الحوامل والأشخاص، الذين تلقوا تطعيما للتو، وكذلك المسافرين، الذين تواجدوا لتوهم في مناطق موبوءة بأمراض معينة، وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من بعض الأمراض مثل مرضى السكري، الذين يحقنون الأنسولين.

وأضاف المركز الألماني أنه ينبغي على الأشخاص الأصحاء، الذين ليس لديهم أي موانع للتبرع بالدم، تناول بعض المأكولات والمشروبات قبل وبعد التبرع بالدم، تفاديا لأية متاعب صحية جراء التبرع، مع مراعاة عدم ممارسة التمارين الشاقة بعد التبرع بالدم.

وبشكل عام، ينبغي على المرء عدم التبرع بالدم في اليوم، الذي يشعر فيه بأنه ليس بأتم صحة وعافية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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