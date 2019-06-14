التبرع بالدم ممنوع على هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التبرع بالدم ممنوع على بعض الأشخاص، ألا وهم: الحوامل والأشخاص، الذين تلقوا تطعيما للتو، وكذلك المسافرين، الذين تواجدوا لتوهم في مناطق موبوءة بأمراض معينة، وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من بعض الأمراض مثل مرضى السكري، الذين يحقنون الأنسولين.

وأضاف المركز الألماني أنه ينبغي على الأشخاص الأصحاء، الذين ليس لديهم أي موانع للتبرع بالدم، تناول بعض المأكولات والمشروبات قبل وبعد التبرع بالدم، تفاديا لأية متاعب صحية جراء التبرع، مع مراعاة عدم ممارسة التمارين الرياضة الشاقة بعد التبرع بالدم.

وبشكل عام، ينبغي على المرء عدم التبرع بالدم في اليوم، الذي يشعر فيه بأنه ليس بأتم صحة وعافية.