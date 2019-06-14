بالصور| بينهن والدة الطفل زين.. شخصيات نسائية تدعم حملة هنا شيحة ضد "التنمر"

تفاعل بعض المشاهير والشخصيات العامة، مع الحملة التي أطلقتها الفنانة هنا شيحة حملة لمناهضة "التنمر الإلكتروني" عبر خاصية "استوري"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ودعت "هنا" متابعيها بنشر صورة لهم، مظهرين بأيديهم علامة "عدم الإعجاب"، قائلة: "اللي شايف إن التنمر على السوشيال ميديا فوق الوصف، يعمل صور بعلامة ديس لايك، ويكتب لا للمتنمرين المتنكرين".

هنا شيحة لمتابعيها: "اتعرضت له كتير بسبب شكلي"

وفيما يلي أبرز العناصر النسائية المعروفة المنضمة للحملة:-

رشا شيحة

أعلنت رشا شيحة دعمها لحملة شقيقتها، بإعادة نشر محتوى حملة "هنا"، عبر خاصية "استوري"، على حسابها على "إنستجرام".

والدة الطفل زين

وأعلنت رضوى موسى، والدة الطفل زين محارب مرض السرطان عدة مرات، عن انضمامها للحملة بنشر صورة لها، مشيرة بيدها بعلامة "عدم الإعجاب"، داعية متابعيها للانضمام للحملة، حال إعجابهم بالفكرة.

Advertisements

الشيف نهى البدوي

وانضمت الطاهية نهى البدوي بالحملة، بنشر صورة لها بعلامة عدم الإعجاب.

وكانت "شيحة" لفتت الأنظار مؤخرًا بظهورها دون "دبلة الزواج"، خلال مشاركتها في حفل السحور، الذي نظمته قناة "إم بي سي مصر"، ما أثار الجدل حول انفصالها عن زوجها الممثل أحمد فلوكس، وبعد أيام نشرت صورا بصحبة شقيقاتها الثلاث، حلا، رشا، ومايا، فضلًا عن صورها مع أبنائها ووالدها، ووالدتها، مُعلقة: "العيلة أولًا"، دون وضع مادة مصورة لزوجها.

​