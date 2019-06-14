الاستخدام السليم يحمي مستحضرات التجميل من التلف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية بأنه يمكن الحفاظ على مستحضرات التجميل من التلف من خلال الاستخدام السليم.
وأوضحت "هاوت.دي" أن مستحضرات التجميل، التي تحتوي على الكثير من الماء، مثل كريمات الترطيب، تعتبر أكثر عُرضة للتلف. ولتجنب ذلك، لا يجوز استعمال الكريم بواسطة أصابع غير نظيفة، وإنما بواسطة "سباتيولا" (ملعقة الصيدلي)، كي لا تتوغل البكتيريا داخل الكريم.
كما ينبغي غسل الإسفنجة والفرشاة والسباتيولا بانتظام بواسطة صابون لطيف وتجفيفها جيدا قبل الاستخدام التالي.
وأشارت "هاوت.دي" إلى أن مستحضرات التجميل غالبا ما تكون صالحة للاستعمال لمدة 30 شهرا منذ تاريخ الإنتاج، وعلى أية حال ينبغي إلقاء نظرة على تاريخ الصلاحية المدون على العبوة.
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