أعراض الإصابة بالرباط الصليبي

يصاب البعض بالرباط الصليبي، دون إدراك أسباب ذلك حيث لا ينتبه البعض إلى أعراض الرباط الصليبي، ومنها كما ذكرها موقع "mayo medical":

الألم

قد يسبب الألم الخفيف أو المعتدل بالركبة ألمًا بالعضلات اللينة أو صعوبة بالمشي.

أسباب طقطقة الركبة اثناء الحركة

التورم

خلال ساعات من الإصابة.

Advertisements

انتفاخ الركبة

انتفاخ الركبة بسرعة من ضمن الأعراض المتعلقة بالرباط الصليبى.

عدم الاستقرار

يمكن أن تشعر بعدم سيطرة على الركبة، كما لو أنها تتحرك.

إذا لم يكن هناك إصابات مرتبطة بأجزاء أخرى من ركبتك، قد تكون علامات وأعراض الإصابة بالرباط الصليبي الخلفي خفيفة، بحيث لا تلاحظ أي شيء مختلف، بمرور الوقت قد يسوء الألم وتشعر بعد استقرار ركبتك أكثر من ذي قبل.

​