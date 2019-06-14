- 1/2
- 2/2
يصاب البعض بالرباط الصليبي، دون إدراك أسباب ذلك حيث لا ينتبه البعض إلى أعراض الرباط الصليبي، ومنها كما ذكرها موقع "mayo medical":
الألم
قد يسبب الألم الخفيف أو المعتدل بالركبة ألمًا بالعضلات اللينة أو صعوبة بالمشي.
أسباب طقطقة الركبة اثناء الحركة
التورم
خلال ساعات من الإصابة.
انتفاخ الركبة
انتفاخ الركبة بسرعة من ضمن الأعراض المتعلقة بالرباط الصليبى.
عدم الاستقرار
يمكن أن تشعر بعدم سيطرة على الركبة، كما لو أنها تتحرك.
إذا لم يكن هناك إصابات مرتبطة بأجزاء أخرى من ركبتك، قد تكون علامات وأعراض الإصابة بالرباط الصليبي الخلفي خفيفة، بحيث لا تلاحظ أي شيء مختلف، بمرور الوقت قد يسوء الألم وتشعر بعد استقرار ركبتك أكثر من ذي قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أعراض الإصابة بالرباط الصليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.