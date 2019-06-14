بالفيديو| دينا الشربيني: "نور شخصية هبلة.. وشبه بنات كتير"

أعربت الفنانة دينا الشربيني عن تعاطفها مع شخصية "نور"، التي جسدتها في مسلسل "زي الشمس"، قائلة: "نور شخصية هبلة.. وصعبت عليا، وكل ما أقعد مع نفسي أقول يا عيني عليكي يا نور، بس هي شبه بنات كتير"، مؤكدة سعادتها عندما يناديها الجمهور بـ"نور" وليس "دينا".

جاء ذلك خلال لقاء الفنانة مع الإعلامية إنجي علي، أثناء استضافتها في برنامج "أسرار النجوم"، المذاع عبر راديو "نجوم إف إم".

وأطلت "الشربيني" بـ"جامبسوت" أبيض، مزين بخطوط سوداء، بالإضافة إلى "جاكيت جينز"، وشعر "كيرلي" أشقر اللون.

Advertisements

مسلسل "زي الشمس" عُرض في السباق الرمضاني، للكاتبة مريم نعوم، وتحت إشراف المنتج محمد مشيش، وأخرجه سامح عبدالعزيز، بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبدالغفور.

​