طريقة تحضير الدجاج بالكريمة والليمون على طريقة غادة التلي

قدمت الشيف غادة التلي، من خلال برنامج "زعفران وفانيلا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، طريقة تحضير الدجاج بالكريمة والليمون، كإحدى الوجبات التي يسهل تحضيرها وإعدادها بخطوات بسيطة في المنزل. مكونات تحضير الدجاج بالكريمة والليمون كيلو صدور دجاج مكعبات. ملعقة صغيرة زبدة. 2 كوب كريمة لباني. ربع كوب عصير ليمون. مكعب مرقة. بقدونس مفروم. 2 فص ثوم مهروس. Advertisements مشروم. صنوبر مقلي. ملح. فلفل أسود. طريقة تحضير الدجاج بالكريمة والليمون تشوح مكعبات الدجاج في الزبدة حتى تأخذ اللون الذهبي، وتتبل بالملح والفلفل الأسود. يضاف المشروم ويقلب ثم يضاف مكعب مرقة حتى يذوب. يضاف الثوم ثم تضاف الكريمة وتترك لتمتزج المكونات. قبل التقديم يضاف الليمون ويقلب ثم تزين بالصنوبر والبقدونس وتقدم. ​

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