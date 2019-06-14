الامارات | تخريج الدفعة الثانية من برنامج المسعفين الإماراتيين

شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الثانية من برنامج المسعفين الإماراتيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى الإسعاف الوطني، بالشراكة مع جامعة الشارقة، بتخريج الدفعة الثانية «دفعة عام التسامح»، ضمن برنامج إعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين، الذي استهدف إكسابهم المعرفة والكفاءة المهنية، وإعدادهم للعمل في القطاعات الحيوية، بشكل يعزز خطط حكومة الإمارات في توطين منظومة الخدمات الإسعافية بالدولة.

جرى تنظيم الحفل، الذي شهد تخريج 25 خريجاً وخريجة، في حرم الجامعة برعاية مدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي، وحضور الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أحمد صالح الهاجري، ونائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية الدكتور، وعميد كلية الطب قتيبة حميد، ومدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية العضو المنتدب لـ«فزعة»، أحمد بوهارون الشامسي، والعقيد الدكتور علي أبوالزود ممثلاً عن القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من المسؤولين بالإسعاف الوطني وجامعة الشارقة والشركاء الاستراتيجيين وأولياء أمور الطلبة.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة السنوية الثالثة للدفعة الجديدة من الملتحقين بالبرنامج سبتمبر المقبل بجامعة الشارقة، وتستمر على مدار العام الأكاديمي 2019- 2020 في كلية الطب - مركز التدريب الإكلينيكي والجراحي بجامعة الشارقة. ويقدم برنامج المسعفين الإماراتيين وفق منهجية تدريسية مبتكرة، تعتمد أفضل الممارسات الأكاديمية والتدريبية المتبعة عالمياً، لإعداد المسعفين وتزويدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة .

وسيؤهل البرنامج الطلبة الملتحقين به للحصول على دبلوم فني طوارئ إسعاف «EMT-I»، وفرصة العمل مباشرة مع الإسعاف الوطني بعد إتمامهم البرنامج بنجاح.