الامارات | «المحقق كونان».. النسخة 23 تصل دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «المحقق كونان».. النسخة 23 تصل دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت سينما فوكس في دبي، مساء أمس، العرض الحصريّ لفيلم الأنمي الياباني الشهير، المحقق كونان «القبضة اللازوردية»، وهو الفيلم 23 في سلسلة أفلام المحقق كونان التي تحظى بشعبية عالمية.

وتقع أحداث الفيلم على شاطئ سنغافورة، الذي يشهد جرائم قتل عدة، بالتزامن مع محاولات لسرقة «القبضة اللازوردية»، وهي جوهرة أسطوريّة، غرقت مع سفينة للقراصنة في نهاية القرن الـ19، وهُنا تبدأ مهمة المحقق كونان، الذي يجد نفسه أمام مؤامرة كبيرة تُحاك حول المدينة، ويستعد لكشف الحقائق والبحث عن المجرم.

ويُعد هذا الفيلم، الثاني من سلسلة أفلام المحقق كونان الذي يُعرض في المنطقة العربيّة، بعد فيلم المحقق كونان 22، الذي صدر العام الماضي، وهما من توزيع شركة سبيستون بيكتشرز، المتخصصة في مجال نشر وتوزيع أفلام الكرتون والأنيمشين في المنطقة العربية.

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وحصد فيلم المحقق كونان 23 نجاحاً لافتاً في اليابان فور صدوره أبريل الفائت، حيث قُدرت أرباحه بنحو 16 مليون دولار أميركي، فيما تجاوز عدد التذاكر المُبيعة مليون تذكرة، خلال الأيام الثلاثة الأولى من عرضه، وذلك بحسب موقع أنمي نيتورك.

وينتظر جمهور الأنمي، شهر أبريل من كل عام، لمشاهدة فيلم جديد من أفلام المحقق كونان، التي حازت العديد من الجوائز العالمية، كما حظيت بنصيبها من الترشيحات على جائزة الأوسكار.