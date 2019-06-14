الامارات | «جنّ» أول دراما عربية «أصلية» على Netflix

شكرا لقرائتكم خبر عن «جنّ» أول دراما عربية «أصلية» على Netflix والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ عرض مسلسل «جنّ» أول عمل درامي عربي أصلي من مسلسلات Netflix. وتم تصوير مشاهد مسلسل «جنّ» في مدينة عمّان والبتراء القديمة، ويحكي المسلسل قصة مجموعة من المراهقين العرب كيف تخضع صداقتهم وأحاسيسهم الرومانسية للاختبار عندما يستدعون قوى الجنّ الخارقة إلى عالمهم دون قصد. وعندما يصبح «الجنّ» أقوى وتزداد ضبابية المشهد بين الخير والشر، لا يعرف طلاب الثانوية بمن يثقون. فهل يتمكنون من إيجاد الإجابات المطلوبة لإنقاذ أصدقائهم؟
يضم المسلسل مجموعة من النجوم الصاعدين، وهم: سلمى ملحس، حمزة عقاب، سلطان الخيل، وعائشة شحالتوغ، كما يشارك فيه كل من: بان حلاوة وياسر الهادي وزيد الزعبي وكرم طباع ومحمد نزار وعبدالرزاق جركس ومحمد هندية وهنا شمعون.
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