الامارات | أفراح آل طناف المنهالي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح آل طناف المنهالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه سهيل عيضة بن طناف المنهالي، بمناسبة زفاف نجله حمدان إلى كريمة سالم ريس صالح المنهالي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الوثبة ببني ياس - أبوظبي، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، وعدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأبناء المناهيل وجمع من المدعوين والمهنئين.
وشاركت فرق العيالة بعروض وفقرات متنوّعة من التراث الشعبي ابتهاجاً بهذه المناسبة.
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