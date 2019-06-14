الامارات | أفراح المنصوري والنعيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المنصوري والنعيمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ سلطان بن راشد النعيمي، حفل الاستقبال الذي أقامه حايز محمد مبارك المنصوري، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة سالم حارب علي النعيمي، كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح في العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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