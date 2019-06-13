سبب غريب يكلف مدينة إسترالية آلاف الدولارات لبناء حمام عمومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

على الرغم من بساطة تصميمه وعدم وجود أي شئ مميز به، إلا أن موقعه وسط المياه جعل من هذا الكوخ واحد من أشهر المباني بمدينة بيرث الإسترالية.

تداول عدد من السائحون كثير من الصور لهم بجانب الكوخ الأزرق "كراولي إند"، ما جعله أحد أشهر المباني في إستراليا بعد نشر مئات الصور له على موقع "إنستجرام".

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الزحام الشديد من قبل السائحين أدى إلى إنفاق الحكومة المحلية آلاف الدولارات من أجل إنشاء حمام عمومي، لكي يستوعب هذا العدد الكبير من السائحين، ووفقًا لموقع "news" الإسترالي فإن تكلفة ذلك الحمام تصل إلى 420 ألف دولار استرليني، وهو يعتبر بذلك أول حمام يعمل بالطاقة الشمسية في مدينة بيرث.

ويحيط المكان هناك مناظر طبيعية خلابة، غير أنه يطل على نهر سوان، وربما ذلك يفسر إقبال كثير من السائحين، على الرغم من صعوبة الطريق المؤدي إليه.

وقد عبر العديد من السكان المحليين عن دهشتهم من الإقبال الكبير عليه، فهم عاشوا طيلة سنوات عديدة بالقرب منه، فهو يشبه أي مبنى سكني عادي في المدينة.