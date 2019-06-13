أصيبت به للمرة الثالثة.. إليك كل ما تريد معرفته عن مرض سالي عبدالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
نشرت الإعلامية سالي عبدالسلام، صورةً لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أعلنت من خلالها عن إصابتها بمرض الثعلبة للمرة الثالثة، ما جعلها تخضع لجرعات من حقن الكورتيزون، يصل عددها إلى 70 حقنة في الرأس أسبوعيًا.
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