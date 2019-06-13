"الأكل بيضحك ليه".. "إيمان" برعت في فن الطهي فأسست مشروعها الخاص

لم يقف عملها في مهنة التدريس أمام أحلامها في عمل مشروع، بعد فقدانها 25 كيلو من وزنها في 4 أشهر، فكانت ترغب في الاختلاف منذ نعومة أظافرها وكانت تميل لقضاء وقتها داخل المطبخ، خبيرة في جميع أنواع المأكولات، وهو ما شجعها على إقامة مشروع "الأكل بيضحك ليه"، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية للأطفال لتعلم فن الطهي.

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شجع أصدقاء إيمان محمد عبد الفتاح، 29 عامًا، والتي تقطن بمحافظة الإسكندرية، على إقامة مشروع للطهي، وصنع الأطباق المختلفة، وذلك بعد فقدانها 25 كيلو من وزنها في 4 أشهر، واتباع نظام غذائى صحي، قائلة: "بعد ما خسيت بقت أدور على وصفات أكتر ففكرت أعمل أكل شكله حلو وصحي".

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وبعد وقت قصير ورغم عملها وتربية أطفالها، حققت شهرة كبيرة، فتميزت في عملها، لتتبادر إلى ذهنها عبارة "الأكل بيضحك ليه"، ليكون عنوان مشروع طهي قررت أن تظهر فيه إبداعها ليس فقط في الطهي، وانما في تقديم الطعام بشكل مختلف، كما ذكرت أثناء حديثها لـ"هُن".

أسست صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان "مطبخ إيمي yummy"، وهو ما ساعد على التوسع وانتشارها في الإسكندرية بشكل كبير: "بقت أصور شغلي على الصفحة وأطلع في برامج والحمدالله حققت نجاح مكنتش أتوقعه".

تؤمن بمقولة: "العين تأكل قبل الشغل"، فعند مشاهدة الأكلات التي تقوم بها تشعر بالرغبة في تناول الطعام بسبب الألوان المبهجة والجذابة التي تستخدمها، وخاصة في أكلات الأطفال، تحلم "إيمان"، بتقديم برنامج تلفزيوني تنقل من خلاله خبراتها إلى الآخرين.

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