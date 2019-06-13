اعتذار وإشادة لسائق إيراني طرد سيدة من سيارته بسبب "الحجاب"

تعرض تطبيق لسيارات الأجرة في إيران "سناب" لهجوم شديد خلال الأيام الأخيرة، وصلت إلى حملات لمقاطعته على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرف من سائق تاكسي طرد امرأة لعدم ارتدائها الحجاب.

ونشرت إيرانية تغريدة عبر صفحتها على "تويتر"، لصورة السائق الذي طردها، وكتبت: "هذا السائق أخرجني من سيارته وسط الطريق السريع"، نقلا عن "سكاي نيوز".

وبعد انتشار القصة، مسحت الفتاة الإيرانية التغريدة، وقدمت اعتذارا للسائق، وغردت على "تويتر": "أقدم اعتذاري لسائق سناب وشركة سناب وكل من تضرر بأفعالي.. أنا أعلن امتثالي لقوانين بلادي".

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واعتذرت شركة "سناب" للفتاة التي تعرضت للإساءة لأن رحلتها لم تكتمل، لكنها اعتذرت كذلك للسائق لأن صورته نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنه سيستمر بالعمل لديها.

ودفاعا عن نفسه، قال السائق الذي عُرف باسم "عابد"، إن الشرطة كانت ستغرمه لو اكتشفت أن راكبة كشفت عن شعرها داخل السيارة، وأشادت وسائل الإعلام الحكومية بالسائق واعتبرته "بطلا وطنيا"، واستضافته عدة برامج تلفزيونية، فيما انهالت التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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