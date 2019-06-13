دينا الشربيني عن عمرو دياب: بني آدم لازم يتحب.. ويعمل عقدة لأي حد

أشادت الفنانة دينا الشربيني، خلال برنامج "أسرار النجوم"، مع المذيعة إنجي علي على شبكة "نجوم أف إم"، بعمرو دياب.
ومازحت الشربيني، المذيعة إنجي علي، وذلك بعد سؤالها: "هوعمرو دياب أضاف ليكي إيه، عمرو دياب عمل عقده للرجالة دلوقتي"، فردت قائلة :" ده يعمل عقدة لأي حد".
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وقالت الشربيني :" مش عشان الشكل وبس، ولا عشان أنا بشكر في عمرو دياب، بس كل الناس اللي مش قريبة منه متعرفش إنه بني آدم لازم يتحب، ده طيب وجدع وراجل وحنين، وبأخد رأيه مع بابا في كل شيء".
وأضافت:"عمرو دياب غيرني خالص، هو شخص محب للحياة، وحلو أوي، لما واحدة تلاقي حد واقف جنبها مُحب للحياة، أنا بحب كل أغاني عمرو دياب سواء القديمة أو الجديدة، مفيش أغنية ليه مش بتفكرني بحاجة، سواء حاجة حصلت أو بتحصل أو هتحصل".
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