دينا الشربيني: عمرو دياب عجبه تمثيلي في "مشهد الخيانة".. قال لي "إيه الحلاوة دي"

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن الفنان عمرو دياب صفق لها في مشهدين في مسلسل "زي الشمس"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، حيث ذكرت أن الهضبة فور رؤيته مشهد "الخيانة" الذي حدث ضمن أحداث المسلسل قال لي "إيه الحلاوة دي".
عقب حديث دينا الشربيني عن عمرو دياب.. أول إطلالة لـ"زوجة الهضبة"
وأضافت "الشربيني"، خلال حوارها في برنامج "أسرار النجوم"، مع المذيعة إنجي علي، على شبكة "نجوم أف إم"، أنها تثق جدًا في رأي "الهضبة"، مستطردة: "عمرو دياب لما يكون قريب من حد على طول بيديله نصائح، هو عنده خبرة طويلة، يكفي إنه شخص ناجح جدًا على مدار الـ 30 عامًا السابقين".
وتابعت: "لو واحد نجح سنة بيبقى حامل هم السنة اللي بعدها وبرضو ممكن مش ينجح بس عمرو دياب مختلف، والمشهد الثاني اللي عجبه هو مشهد المشرحة".
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