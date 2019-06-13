- 1/2
- 2/2
أطلقت الفنانة هنا شيحة، حملة لمناهضة "التنمر الإلكتروني" عبر خاصية "أستوري"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ودعت "هنا" متابعيها بنشر صورة لهم، مظهرين بأيديهم علامة "عدم الإعجاب"، قائلة: "اللي شايف إن التنمر على السوشيال ميديا فوق الوصف، يعمل صور بعلامة ديس لايك، ويكتب لا للمتنمرين المتنكرين".
صور هنا شيحة بدون "دبلة الزواج".. ومعلق: هو فلوكس راح فين؟
وفي سياق متصل، استقبلت الفنانة الشابة تساؤلات حول التنمر عبر "إنستجرام"، من بينها "هل تعرضتي للتنمر الإلكتروني من قبل"، لترد: "أتعرضت للتنمر كتير جدًا، ومازلت بتعرض على كل حاجة، على شكلي وطبعي وكل حاجة، وده بيدمر جدًا أنا ضد التنمر طبعا".
وكانت "شيحة" لفتت الأنظار مؤخرًا بظهورها دون "دبلة الزواج"، خلال مشاركتها في حفل السحور، الذي نظمته قناة "إم بي سي مصر"، ما أثار الجدل حول انفصالها عن زوجها الممثل أحمد فلوكس، وبعد أيام نشرت صورا بصحبة شقيقاتها الثلاث، حلا، رشا، ومايا، فضلًا عن صورها مع أبنائها ووالدها، ووالدتها، مُعلقة: "العيلة أولًا"، دون وضع مادة مصورة لزوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة تطلق حملة ضد "التنمر": "اتعرضت له كتير بسبب شكلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.