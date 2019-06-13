مكياج سموكي من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 08:48 مساءً - يعد المكياج السموكي موضة المكياج التي لا تغيب إطلاقاً، سواء عن منصات عروض الأزياء أو موقع انستقرام الذي يرصد أبرز صيحات المكياج. إلا أن أسلوب المكياج هذا بدأ يختلف عن السنوات السابقة، حيث تطغى عليه حالياً الألوان الصارخة والمبهجة.

فإن كنت من محبات المكياج السموكي بألوانه المختلفة، سواء الهادئة أو القوية، سنقدم لك مجموعة صور مكياج سموكي من انستقرام لتختاري من بينها ما يعجبك.

مكياج سموكي قوي

من انستقرام ... فيديو عن طريقة عمل المكياج

مكياج سموكي ملون

تجتاح موضة المكياج السموكي الملون موقع انستقرام، حيث تحتل فيه الألوان المبهجة والصارخة الصدارة، وهي ألوان تتماشى كثيراً مع أجواء الصيفية المبهجة والحيوية، ومن أبرز هذه الألوان الأخضر والأزرق والبنفسحي والبرتقالي والأصفر... حتى أصبح مكياج العيون السموكي الملون موضة المكياج الأبرز لصيف 2019. فإن كنت من محبات الجرأة والتميز، اعتمدي مكياج سموكي ملوناً من انستقرام، واختاري ما يعجبك من الألوان. بإمكانك اعتماد مكياج العيون السموكي الأخضر اللامع مع لمسة خفيفة من اللون الأسود، أو مكياج العيون السموكي الذي يمزج بين النحاسي والذهبي والأسود، أو مكياج العيون السموكي الأسود والأزرق، أو مكياج العيون البرتقالي الصارخ. وهكذا تحصلين على إطلالة مبهجة ومتألقة.

مكياج سموكي صارخ



مكياج سموكي ناعم

رغم انتشار موضة المكياج السموكي الملون، لا يغيب في المقابل المكياج السموكي الهادئ، والمكياج السموكي الأسود الجذاب، فإن كنت من محبات المكياج السموكي التقليدي، استوحيه من موقع انستقرام، حيث بإمكانك اعتماد المكياج السموكي الهادئ بالألوان الترابية، أو المكياج السموكي الأسود سواء الناعم أو الحاد، إضافة الى المكياج السموكي الأسود المظلل بلمسة من اللون البنفسجي الفاتح. لكن يجب أن تأخذي بالاعتبار أن ظلال العيون الداكنة تلائم كثيراً العيون الواسعة، أما ظلال العيون المشرقة فهي ملائمة جداً للعيون الصغيرة، إذ تعمل على إبرازها وتجعلها تبدو أكبر وأوسع. ولنظرات جذابة، اجعلي ظلال العيون مسحوبة الى خارج العين، فهذه الخطوة بارزة جداً في معظم أساليب مكياج السموكي عبر موقع انستقرام. ولا تنسي أهمية الرموش الطويلة والكثيفة في المكياج السموكي، فهي تعزز من جمال العين وتمنحك نظرات في منتهى السحر والجاذبية.

مكياج سموكي ناعم

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