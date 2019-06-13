ألوان أحمر شفاه رائجة هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 08:48 مساءً - لكل موسم صيحاته وموضته التي تحاكي أجواءه. ولصيف 2019، جاءت مجموعات مستحضرات التجميل غنيّة بالألوان الزاهية والمنعشة التي تناسب الرحلات والاحتفالات والمناسبات في هذا الفصل. ومن أبرز المجموعات التي اغتنت بلوحة ألوان متنوّعة، مجموعات أحمر الشفاه التي تحمل إليكِ تشكيلة واسعة، تسمح لكِ بالتنويع في اختياراتك.





النيود لون الصيف بامتياز



من أبرز الألوان التي راجت في هذا الموسم هي ألوان النيود ودرجاته الطبيعية الزاهية. يناسب هذا اللون صاحبات البشرة السمراء. كما أنه يناسب المكياج المرتكز على ظلال عيون بدرجات لونية داكنة. اختاريه مع مكياج العيون الدخاني لتحدثي توازناً في ملامح وجهك وكي لا يبدو مكياجك صاخباً.

أحمر شفاه بدرجة النيود





الفوشيا لون جريء في الصيف

قد تظنين أن اللون الزهري الداكن أو الفوشيا هو لون شتوي أو يناسب السهرات والمناسبات الليلية فقط. إنما صيف 2019 يحمل في جعبته مجموعات من أحمر الشفاه باللون الزهري ودرجاته القوية ليعنون إطلالاتك في النهار ومع مكياج ناعم وحيوي.

أحمر شفاه باللون الفوشيا





اللون الزهري الخشبي

هو من درجات الألوان التي لا ترتبط بموسم أو وقت أو مكان... يمنحك أحمر الشفاه الزهري الخشبي أو ما يعرف بالـBois de Rose إطلالة أنيقة وراقية. هو مناسب لألوان البشرة المختلفة. كما أنه الخيار الأمثل لكل من يبحثن عن مكياج ناعم، وإطلالة عفوية ولافتة في الوقت نفسه.

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أحمر شفاه Bois de Rose

خطوات وضع المكياج بوقت قصير



اللون البرتقالي لإطلالة مشعّة

هو لون صارخ وجريء، تتردّد كثيرات في اختياره خشية أن تبدو إطلالاتهن صاخبة. إلا أن اللون البرتقالي استطاع أن يثبت مكانته ضمن لائحة ألوان أحمر الشفاه لموسم صيف 2019، خاصة أن الاتجاه هذا العام يحثّ على إطلالات مليئة بالحيوية والفرح.

أحمر شفاه باللون البرتقالي





اللون المرجاني سيّد ألوان الصيف

أعلنت شركة بانتون مع بداية العام الجديد عن لوحة الألوان التي سترتكز عليها خياراتنا المقبلة. وقد جاء اللون المرجاني أو الكورال على رأس القائمة حيث وجدناه يحتلّ منصات عروض الأزياء ويلوّن بدرجته الزاهية أرقى الملابس والاكسسوارات. وفي عالم الجمال، دخل اللون المرجاني إلى مجموعات مستحضرات التجميل لهذا العام خاصة أحمر الشفاه، كي يمنحك إطلالة مواكبة لأحدث صيحات الموضة، تناسب أجواء الصيف وتمنحك لمسة منعشة وهادئة.

أحمر شفاه باللون المرجاني

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