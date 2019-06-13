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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 08:48 مساءً - تتبع النجمة مايا دياب أسلوباً خاصاً في تطبيق المكياج، فهي تواكب أحدث صيحات المكياج بطريقة تتلاءم مع لون بشرتها البرونزي وملامحها البارزة والجذابة، وقد أصبحت مصدر إلهام لكل فتاة عصرية تفتش عن كل ما هو جديد في عالم المكياج.
وفي ما يلي، سنعرفك الى أبرز أساليب مكياج مايا دياب 2019.
مكياج ترابي
احتلّ المكياج الترابي حيزاً كبيراً من إطلالات النجمة مايا دياب 2019، حيث اعتمدته بشكل كبير، كونه يلائم كثيراً بشرتها ذات اللون البرونزي الجذاب، وقد ارتكز بشكل أساسي على اعتماد ظلال العيون بتدرجات اللون البرونزي على كسرة العين وتحت الرمش السفلي، وظلال العيون باللون الفاتح البراق على الجفن ومدمع العين. إضافة الى ذلك، لم يغب الأيلاينر الأسود، بأساليبه المختلفة، عن المكياج الترابي الذي اعتمدته مايا دياب، إذ استخدمته تارة داخل العين، وأحياناً أخرى مسحوباً خارج العين. وبما أن مايا دياب تعشق تقنية كونتور الوجه والهايلاتير، فقد اعتمدتها في كافة أساليب المكياج التي ظهرت بها، فهي تسلط الضوء على ملامح وجهها وتبرز مكامن الجمال فيها. ولا ننسى الرموش الاصطناعية الكثيفة والطويلة، التي ترافق كافة إطلالات مايا دياب، وأحمر الشفاه النيود بدرجاته المختلفة.
مكياج سموكي
المكياج السموكي هو أيضاً من أساليب المكياج المحببة لدى مايا دياب، وقد استخدمته مرات عدة في إطلالاتها منذ بداية عام 2019، وقد ارتكز خصوصاً على تدرجات الألوان الترابية والأسود، مستخدمة ظلال العيون الداكنة على المنطقة الخارجية من العين. أما الأيلاينر فاعتمدته داخل العين، وذلك لتوسيع العين وجعلها تبدو أكبر حجماً، إضافة الى الرموش الاصطناعية وأحمر الشفاه بتدرجات النيود والبشرة البرونزية المحددة بالكونتور والهايلايتر.
الأيلاينر المسحوب بشكل عصري
تميل مايا دياب كثيراً الى أساليب المكياج العصرية والتي تواكب أحدث صيحات المكياج. وكون رسمات الأيلاينر العصرية والخارجة عن المالوف رائجة جداً لموسم ربيع وصيف 2019، فقد رأينا مايا تعتمد الأيلاينر بطرق مختلفة، من أبرزها الأيلاينر المسحوب الى خارج العين بشكل موصول بكسرة العين، والأيلاينر الأسود الكثيف على كامل الجفن بأسلوب السموكي، وقد جاء مترافقاً مع الرموش الاصطناعية وأحمر الشفاه النيود.
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