كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 08:48 مساءً - في فصل الصيف تكثر الحفلات والمناسبات، لا سيما حفلات الزفاف، فتسعى المرأة الى الظهور بطلة مكتملة لا تشوبها شائبة. ولأن تسريحة الشعر تؤدي دوراً مهماً في إطلالة المرأة، فلا بد أن تختار تسريحة شعر مميزة تلفت الأنظار إليها. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك مجموعة من أجمل تسريحات الشعر لمناسبات صيف 2019، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

إذا كنت من عشاق تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، فإن القيام بتعديل صغير على هذه التسريحة سيمنحك إطلالة مختلفة ومميزة خلال أي مناسبة قد تحضرينها خلال صيف 2019، بحيث تربطين شعرك بأسلوب ذيل الحصان المنخفض، وتزينينه بمشبكين عريضين وناعمين، فتحدثين الفرق في إطلالتك. كما بإمكانك اعتماد الفرق النصفي أو الوسطي او الجانبي، فذلك يعود الى رغبتك.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة



تسريحة الكعكة المنخفضة

لا تغيب تسريحة الكعكة المنخفضة عن أي موسم من مواسم السنة، لا سيما موسم الصيف، فهي تسريحة ناعمة ومفعمة بالأنوثة. لكن، لتحصلي على إطلالة مختلفة ومميزة، زيني تسريحتك بمشابك الشعر المرصعة، لكن بطريقة متوازنة لتجنب المبالغة، فذلك سيضفي على تسريحتك لمسة من الفخامة.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة



تسريحة الشعر المبلل

تؤدي الحرارة المرتفعة والرطوبة خلال فصل الصيف الى إفساد تسريحة شعرك، فإن كنت على موعد مع عشاء أو حفلة في الهواء الطلق، فإن تسريحة الشعر المبلل ستشكل خياراً مثالياً لك، سواء كان شعرك طويلاً أم قصيراً، فهي عصرية جداً ورائجة من جهة، ومن جهة أخرى تدوم طويلاً فيبقى مظهراً أنيقاً طوال الليل.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة



تسريحة الضفائر المرفوعة

تعد تسريحة الضفائر إحدى تسريحات الشعر العصرية التي تلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، فإن كنت من محبات هذه التسريحة اعتمديها هذا الصيف بأسلوب مختلف وراق، بحيث يتم تضفير الشعر بأكمله، ومن ثم جمع الضفائر في منتصف الرأس بطريقة أنثوية ناعمة، وهكذا تحصلين على لوك مميز بأسلوب ناعم.

تسريحة الضفائر المرفوعة



تسريحة الكعكة المزدوجة

ظهرت تسريحة الكعكة المزدوجة كثيراً على منصات عروض صيف 2019، فكوني السباقة في اعتمادها، كونها تمنحك مظهراً عصرياً جذاباً. ولإضفاء الحيوية على تسريحتك، اتركي بعض خصلات الشعر منسدلة على جانبي الوجه، وزيني الكعكتين بأكسسوار ناعم باللون الذي ترغبين فيه.

تسريحة الكعكة المزدوجة

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