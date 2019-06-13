قبل الامتحان.. 8 نصائح تساعد على زيادة التركيز لطلاب الثانوية العامة

أجواء من القلق والتوتر يعشها طلاب الثانوية العامة حاليًا، حيث تمثل لهم الامتحانات "البعبع"، ويواجه بعض الطلاب مشكلة عدم القدرة على التركيز نتيجة زيادة التوتر، وللتغلب على تلك المشكلة هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على زيادة القدرة على التركيز ومنها، كما ذكرها موقع "Authority Nutrition".

7 طرق لتجنب القلق والتوتر لطلاب الثانوية العامة في لجنة الامتحان

الأسماك

تساعد الأسماك على زيادة التذكر والتركيز، لأنها تحتوى على عناصر غذائية أولها البروتين عالي الجودة، إلى جانب دهون من النوع الصحي الذي يحتاجه القلب والعقل، وخاصة "الأوميجا 3"، ويحتاج الطالب إلى تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا على الأقل.

البقوليات

تعمل البقوليات على زيادة تدفق الدماء، كما أنها تحتوى على مصادر الطاقة.

المكسرات

تشمل المكسرات عين الجمل، اللوز، الكاجو، الفستق، البندق، السوداني، وكلها عناصر غنية "بالأوميجا 3"، فهي من المكسرات التي تعمل على سلامة العقل وتساعد على التركيز.

الخضروات والفاكهة

معظم الأطعمة الملونة تحتوي على مضادات للأكسدة، والتي تحمي الخلايا عامة، وكذلك خلايا الدماغ من التدمير، مثل الطماطم والرمان والأفوكادو والبنجر والتوت، حيث تحافظ على القدرات الذهنية والمناعية.

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النوم

النوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات في فترة الامتحانات، لأن ذلك يساعد على زيادة التذكر والتركيز.

الابتعاد عن الشاي والقهوة

من الضرورى الابتعاد عن المكيفات من الشاي والقهوة، لأنها تقلل التركيز إلى النصف، وتزيد التوتر والعصبية.

وجبة الإفطار

ضرورة الحرص على تناول وجبة الإفطار لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على التركيز طوال اليوم، بالاضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الوجبات الدسمة.

السوائل

الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية لأنها تساعد على زيادة التركيز والتذكر.

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