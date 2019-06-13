ردود أفعال واسعة من ناشطات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب إعلان خطوبة الفنان الشاب محمد الشرنوبي وسيدة الأعمال سارة الطباخ، عصر اليوم.
وكتب حساب يحمل اسم "مروة ماجد": "الكراش بتاعي راح خالص.. هعمل 100 يوم حداد على قلبي اللي إتجرح"، وفيما دّون حساب باسم "نورهان نبيل": "الشرنوبي ارتبط اهمدوا بقى يا بنات.. يا حبيبي يا شرنوبي"، فيما علق حساب يحمل اسم فتاة: "عاجل.. انتحار نص البنات المراهقات بعد خطوبة الشرنوبي"، وقال حساب "رانيا ماجد": "فيس بوك مقلوب من ساعة الشرنوبي، خلاص يا جماعة أهدوا بقى"، ودونت أخرى: "في حد يتقدم ويقرأ فاتحة العصر يا جماعة".
وفي سياق متصل، حرص العديد من الفنانين والإعلاميين وخبراء التجميل على التهنئة، على رأسهم رانيا يوسف ومي سليم وعلياء عساف ورزان مغربي، والإعلامية سمر يسري، وخبير التجميل علاء التونسي.
صور مديرة أعماله ومنتجته.. من هي سارة الطباخ "خطيبة" محمد الشرنوبي؟
يشار إلى أن مديرة أعمال الفنان محمد الشرنوبي، سارة الطباخ، أعلنت عن خطبتها له، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت الطباخ 3 مقاطع فيديو خلال تقدم "الشرنوبي" لخطبتها في تجمع عائلي، ضم والدها وبعض أفراد أسرتها، وأطلت العروس بزي أحمر، بينما ارتدى "العريس" أزياء "سمي فورمال"، تجمع الأبيض والأسود، وعلقت "الطباخ": "اتخطبنا رسميا".
كانت هذه تفاصيل خبر فتيات عقب إعلان خطوبة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ: "الكراش راح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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