دراسة: الإصابة بالسكر في منتصف العمر يرفع احتمالية التعرض للسكتة الدماغية

أكدت دراسة حديثة أجريت في معهد كاورولينسكا السويدي، أن الإصابة بالسكري في منتصف العمر ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ووجدت الدراسة أن الإصابة به في منتصف العمر تؤدي إلى ضيق الشريان الذي يوصل الدم إلى الدماغ، وبالتالي السكتة الدماغية.

وبحسب ما ذكره موقع "daily medical"، أن السكري وأمراض القلب من أهم 10 أسباب للوفاة حول العالم. وقد تم تقدير وفيات السكتة الدماغية العام الماضي بحوالي 6 مليون إنسان، ووفيات السكري بـ 1.6 مليون.

Advertisements

ويؤثر السكري على أنسجة جدران الشرايين بطريقة تؤدي إلى ضيقها، وتزداد بسببه احتمال عدم وصول الدم إلى الدماغ وحدوث السكتة.

ويعتبر خفض الوزن وزيادة النشاط البدني وتقليل السكر والدقيق الأبيض وزيادة الألياف من أهم طرق الوقاية من السكري.

​