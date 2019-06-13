طبيبة تخلع زوجها بعد 3 أشهر: "بيشخر.. وعايزني أدفعله تعويض عشان يطلقني"

بعد أقل من 3 أشهر على الزواج، أقامت "مها. ع" (32 عامًا) طبيبة جراحة، دعوى خلع حملت رقم 605/2019، ضد زوجها الثلاثيني "علاء. أ" (35 عامًا)، مهندس مدني، لاستحالة العشرة بينهما.

زواج تقليدي بين الزوجين، تروي "مها" تفاصيله لـ"هن": "ارتبطنا عن طريق موقع إلكتروني للتعارف أون لاين، كنت بشتغل في مستشفى في الكويت وهو كمان كان هناك، واتعرفنا فترة على النت وبعدها طلب الارتباط بيّ رسمي، وبالفعل كلمت أهلي ونزلت مصر إجازة قصيرة جدا اتجوزنا وقضينا أسبوعين في مصر ورجعنا الشغل".

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خلافات بين العروسين في بداية حياتهما، تقول: "من بداية الجواز اتفاجئت بيه شخص مختلف تماما في الطبع عني، وكمان بيشخّر وهو نايم بصوت صعب بيسبب لي إزعاج كبير، وأنا شغلي حساس ولازم أكون مركزة جدا، وأكتر من مرة طلبت منه يعمل عملية لكن رفض واستخف بالموضوع بدرجة كبيرة، وبقى يعمل ده كمان في أي حاجة بقولها، بيستخف ويستهتر بكلامي ويسخر مني دايمًا، وأقل نصيحة أقدمهاله يرد يقولي عرفنا يا ست الدكتورة، طبعا دي مكانتش طريقة مهذبة للنقاش أبدا بين زوجين ولا عمري حلمت إنّ زوجي يكون طريقته كدا".

مشاحنات عديدة تسببت في إقدام الزوجة على طلب الخلع، توضح: "وجّهته أكتر من مرة على الحاجات اللي بكرهها، لكن هو عايز واحدة تقوله نعم وحاضر وبس، وده مختلف تماما عن شخصيتي وعن الفترة اللي اتعرفنا فيها، كان راجل تاني خالص بيسمعني ويتناقش معايا، ومع زيادة الخلافات بينّا بدأ الوضع يتدهور، بقى بيشتمني ويشتم أهلي ويقول أهلي معرفوش يربوني، وده أمر مش هسمح بيه أبدأ، طلبت منه الطلاق ورفض، وعايزني أبريه من كل حاجة وكمان أدفعله تعويض عن المصاريف اللي بيقول إنّه أهدرها في جوازه مني، فلجأت للخلع عشان أخلص من راجل أناني مش محترم زي ده".

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