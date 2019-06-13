صور| مديرة أعماله ومنتجته.. من هي سارة الطباخ "خطيبة" محمد الشرنوبي؟

أعلنت سيدة الأعمال سارة الطباخ، خطبتها للفنان الشاب محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الطباخ 3 مقاطع فيديو خلال تقدم "الشرنوبي" لخطبتها في تجمع عائلي، ضم والدها وبعض أفراد أسرتها، وأطلت العروس بزي أحمر، بينما ارتدى "العريس" أزياء "سمي فورمال"، تجمع الأبيض والأسود، وعلقت "الطباخ": "اتخطبنا رسميا".

ورصد "هن" أبرز معلومات عن سارة الطباخ، خلال النقاط التالية:

- سيدة أعمال وصاحبة شركة "إيرث برودكشن Earth Production" للإنتاج الصوتي والأفلام.

- أنتجت شركتها أولى ألبومات الفنان محمد الشرنوبي "زي الفصول الاربعة" في مارس الماضي، الذي ضم 10 أغنيات.

- أعلنت خلال استضافها في برنامج "صاحبة السعادة"، أنّها اكتشفت "الشرنوبي" خلال مشاهدتها غنائه: "لفت نظري ولد مصري وسيم، عنده كاريزما، وشاطر وموهوب.. ودي حاجة نادرة جدًا في الوسط الفني".

- مديرة أعمال الفنان محمد الشرنوبي.

- هوايتها المفضلة التأليف والكاتبة.

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- يتابعها أكثر من 84 ألف شخص عبر حسابها على "إنستجرام".

- تهتم بمجال الأزياء والموضة.

- لديها خبرات سابقة في مجال العلاقات العامة.

- تظهر مع الشرنوبي باستمرار خلال الرحلات والسفر والفعاليات الفنية المختلفة، وبينها تكريمه في حفل تخريج إحدى دفعات كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم.

- أثيرت العديد من الشائعات خلال الأشهر الماضية عن ارتباطهما عاطفيًا، دون تعليق أي من الطرفين على الأمر.

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