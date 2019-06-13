رئيس "القومي للمرأة": أمامنا الكثير للقضاء على ختان الإناث

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، في مؤتمر تدشين اللجنة الوطنية للقضاء على الختان.

وقالت مرسي خلال كلمتها: "في اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث نستدعي صور بناتنا: بدور، وإيمان، وسهير، وميار، اللاتي فقدن حياتهن بسبب الختان ومعهن بنات آخريات، لا نعرف أسماءهن جميعا، لكننا يقينا نعرف أآلامهن ومعاناتهن، كما نستدعي أيضا صورا لبنات كثيرات، مسؤوليتنا أنّ نحميهم من عادة تستبيح طفولتهن وتهدد حياتهن".

وتابعت رئيس "القومي للمرأة"، أنّ اللجنة الوطنية ملتزمة بالعمل كفريق واحد يكمل بعضه، ويضع هدف حماية بناتنا نصب عينيه ويحشد كل الجهود والخبرات من أجل تحقيق المصلحة الفضلى لبناتنا.

وزادت مرسي: "لا يفوتنا اليوم الإشادة بالجهود الوطنية التي تواصلت منذ بدايات القرن الماضي على يد جيل من الرواد، خاضوا معارك صعبة مع عادة بشعة ونجحوا في إحداث حراك مجتمعي، وأنّ يشقوا لبعض بناتنا طريقا بديلا آمنا من الختان برغم التحديات، تحية لهم جميعا وتحية من القلب لمعالي السفيرة مشيرة خطاب التي نشرف بوجودها معنا ونكن لها كل العرفان".

ولفتت مرسي إلى أنّه "اعترافا منّا بالفضل لأصحابه، تعلن اللجنة الوطنية بعد قليل، جائزة خاصة يعرضها الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية".

واستطردت رئيس "القومي للمرأة": "ما تحقق ليس بقليل، لكن ما زال أمامنا الكثير حتى نقضي على ختان الإناث في كل مجتمعاتنا، ونحن نحسب أنفسنا اليوم أوفر حظا في تصدينا لكل أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة والمرأة، بفضل دعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي المتواصل لحماية وتمكين الطفلة والمرأة المصرية والتزام الحكومة بإنفاذ التشريعات الوطنية والتعهدات الدولية وفق رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأشيد بالترحيب الذي تلقته اللجنة الوطنية بمجرد الإعلان عن تكوينها من منظمات الأمم المتحدة في مصر، ومن البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ويونيسف للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".

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وتابعت مرسي: "نعمل بالفعل في إطار من التشريعات الوافية ومنظومة من آليات الحماية القائمة والمفعلة، لكننا نرى أنّنا بحاجة إلى توعية غزيرة ومؤثرة على كل المستويات لكل أب وكل أم، للشباب والشابات، والأطفال أنفسهم كي يتحرروا من أُسر عادة ختان الإناث التي ليس لها سند لا في الدين ولا في الطب ولا في القانون، ويسعدني اليوم أنّ تعلن اللجنة الوطنية إطلاق أول مرحلة من حملة #احميها_من_الختان لتوعية الأسر المصرية وحماية بناتنا من الختان".

وزادت رئيس "القومي للمرأة": "على مدار الشهر المقبل، تتواصل رسائل الحملة عبر الإذاعات المختلفة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك في القرى والنجوع من خلال قوافل التوعية، ويلي ذلك مراحل أخرى عبر مختلف وسائل الإعلام، يصاحبها تفعيل لمختلف آليات الحماية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية والشركاء الجادين لتحقيق تغيير سلوكي يلفظ هذه العادة الكريهة أو الجريمة، لن نترك بيتا لن ندق بابه برسائلنا، لأنّه من حق بناتنا علينا أنّ نمنحهن حياة دون ختان، حياة يعشنها بأمان ويحققن فيها أحلامهن".

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