تعرفي على أفضل الطرق لتسريحات الشعر القصير

تساهم تسريحات الشعر في إبراز جمال السيدات وتعكس جزء كبير من شخصيتهنّ. هناك العديد من السيدات اللواتي يعتمدن تسريحات للشعر القصير.

هناك طرق عديدة ومختلفة وأساليب عصرية تبدو مثالية للشعر القصير.

وإن كنتِ من ذوات الشعر القصير، إليكِ مجموعة من تسريحات الشعر التي يمكنك تنفيذها بسهولة في المنزل.

1- استخدام إكسسوار تناسب تسريحات للشعر القصير ، وقومى بأخذ الجزء الأمامى من الشعر واربطيه بخصلة شعر صغيرة من الخلف واتركى باقى الشعر كما هو.

2- اتركى شعرك بطبيعته، وقومى بتسريح الجزء الأمامى من الشعر على أحد الجانبين على تحصلين على شكل مميز وتسريحة طبيعية جديدة

3- لتحصلين على شكل متجدد لشعرك، قومى بتقسيم الجزء الأمامى لشعر إلى جزئين، ضعى الأول على الجانب، وقومى بعمل الجانب الآخر من الجزء الأمامى للشعر بشكل ضفيرتين صغيرتين وافصليهم عن الشعر ببنسة صغيرة واخفيها داخل خصلات شعرك

4- إن كنتِ تفضلين تسريحات للشعر القصير رقيقة يمكنك فصل خصلتان من الجزء الأمامى لشعر وقومى بعمل ضفيرة بشكل جانبى وضعى آخرها داخل الشعر واتركيه كما هو.

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5- افصلى جانب شعرك وقومى بعمل ضفيرة عريضة واجمعيها بباقى الشعر من الخلف، واتركى باقى الشعر منسدل بشكل طبيعى...

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