اعتمدي حقيبة القش الشبيهة بشنطة البحر في إطلالاتكِ اليومية

تعدّ حقيبة القش من بين الحقائب الرائجة جدا هذا الموسم، وقدمتها دور أزياء عدّة ضمن مجموعاتها تماما مثل Jacquemus وLoewe. أخذت هذه الحقيبة أشكالا متعددة وأحجاما متعددة، وبرزت بشكلٍ لافت حقيبة القش الكبيرة الشبيهة بشنطة البحر. قد تعتبرين أن الموديل الأخير يليق فقط بالإطلالات الصيفية فقط وتحديداً عند التوجّه إلى الشاطئ، لكن يا عزيزتي أنتِ مخطئة تماما وفي هذا المقال سنبرهن لكِ هذا! أدناه ستجدين تنسيقين يمكنكِ أن تستوحي منهما لحمل حقيبة القش الكبيرة الشبيهة بشنطة البحر في إطلالاتكِ اليومية.

نسّقي حقيبة القشّ مع فستان قصير وسروال دنيم ضيّق، تماماً مثل التنسيق الأوّل حيث اخترنا لكِ حقيبة Jacquemus التي تزيّنت عند الجوانب بشراشيب القشّ الطويلة. لتكميل هذا اللوك العصري، الجئي إلى إكسسوارات لافتة سواء من ناحية موديلها أو لونها. انتعلي مثلاً حذاء ذي لون صارخ مثل المول الأخضر. الجئي إلى هذا اللوك والفتي أنظار كلّ مَن حولكِ!

ويمكنكِ أن تستوحي من التنسيق الثاني لمعرفة كيفية حمل حقيبة القش الكبيرة الشبيهة بشنطة البحر في إطلالاتكِ اليومية. اخترنا لكِ كيمونو طويل مطبّع بالرسومات الحيوية ونسّقناه مع سروال واسع وصندال ذي قصة مبتكرة. لإضافة لمسة مميّزة إلى هذا اللوك، قدّمنا لكِ أقراطا تميّزت بموديلها الطويل ومزيج ألوان الأخضر، الذهبي والبنفسجي.

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