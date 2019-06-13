مجوهرات فيروز مميزة باللون الأزرق المُبهر لتتألَّقي في صيف 2019

تُعتبر المجوهرات الأحب على قلب المرأة، خاصة مجوهرات الفيروز ذات اللون الأزرق المبهر والتي تعدّ من أكثر القطع تألّقًا، فهي الأكثر رواجًا لموسم صيف 2019.

ويُعد الفيروز هو حجرٌ نحاسيٌّ يتشكّل من الأبخرة الصّاعدة من النّحاس، وتعدّ مجوهرات الفيروز رمزًا للبهجة والتفاؤل وردّ العين الحاسدة، كما يعتقد البعض أنّها يُؤثّر على الطاقة الإيجابيّة، وتبعد الشرّ والحسد عمّن ترتديها، ومع حلول فصل صيف 2019، أضحى من الضروري التزيّن بأجمل المجوهرات المصممة من الذهب والفيروز، والتي تنعش بصر الناظر إليها مهما اختلفت إطلالة المرأة، سواء كانت نهارية أو مسائية.

واخترنا لكِ اليوم، باقة ساحرة من مجوهرات الفيروز، بتوقيع مصممين عالميين ودور مجوهرات رائدة؛ لتتألّقي في صيف 2019 بأجمل المجوهرات، التي تعبّر عن أنوثتك، وتضفي المزيد من الفتون على أسلوبك.

كما اخترنا من علامة شوبارد Chopard، قلادة Happy Hearts المصممة بشكل سلسلتين متصلتين؛ واحدة قصيرة وأخرى طويلة. هذه القلادة مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، وأحجار الفيروز على شكل قلوب.

واخترنا لكِ لأيام الصيف المشمسة، قلادة Possession من علامة بياجيه Piaget، هي مصممة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، ومرصعة بالألماس، وحجر واحد من الفيروز.

ومن أجمل مجوهرات الفيروز الأساسية التي عليكِ اقتناءها هي أقراط Sweet Alhambra بالأزرار الزينية من علامة فان كليف اند آربيلز Van Cleef &Arpels ، تم تصميمها من الذهب الأصفر وأحجار الفيروز، فهي وبخفتها ورهافتها تعدّ بمثابة طريقة مترفة لإضفاء السعادة على كل يوم ينقضي.

زاخترنا أقراط Polished Rock Candy® من علامة إيبوليتا Ipppolita، والمستوحاة من خلفية المصممة في الفن والنحت. هذه الأقراط مصممة من الذهب الأصفر وثلاث قلادات فيروزية بأشكال مختلفة نابضة بالحياة.

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ونعتقد أنها ستلائم مختلف ألوان الملابس، سواء اخترتِ تنسيقها مع ألوان ترابية محايدة أو أخرى صارخة، فيما انتقينا لكِ ضمن باقة مجوهرات الفيروز هذا السوار الجميل ببساطته من تصميم جينيفر ميير Jennifer Meyer، والمصنوع يدويًا من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا، وترتكز في وسطه 5 حبات من الألماس وحبة من الفيروز لتكوّن شكل وردة، ننصحك بتنسيقها مع أساور أخرى من العلامة التجارية ذاتها، ذلك لتكون إطلالتك شديدة الأنوثة خلال صيف 2019.

وهنا اخترنا لكِ أيضًا كمجوهرات فيروز لصيف 2019 خاتمًا فائق الروعة من علامة "ميليسا جوي مانينغ" MELISSA JOY MANNING، مصممًا من الذهب عيار 14 قيراطًا، ومرصّعًا بحبات اللؤلؤ وحجر كبير من الفيروز.

وننصحك بارتدائه إذا ما أردتِ أن تضفي لونًا حيويًا على ملابسك ذات الدرجات المحايدة.

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