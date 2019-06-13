تألَّقي في شهر حزيران مع 3 أحذية رائجة ومُبتكرة ومُريحة

تحتلّ الأكسسوارات الصدارة بين تصاميم الموسم الصيفي الحالي، تُعد الـ"It pieces" التي تبحث عنها كل مواكِبة موضة، بمثابة الورقة الرابحة التي تكمّل إطلالاتها، حيث إن قطعة واحدة من تصاميم الموسم كفيلة بأن تنقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر.

واخترنا لكِ الـ"It pieces" من بين لشهر يونيو/ حزيران، 3 موديلات أحذية مُلفتة تُحاكي أذواقًا مختلفة، ترافقكِ من إطلالات النهار إلى لوكات المساء.

لمحبّات التصاميم المبتكرة والجذّابة، إليكنَ حذاء The Affair من Fenty

ويُعد حذاء The Affair من Fenty الجذّاب، الأقرب لمُحبّات التصاميم المبتكرة والجذّابة، إليكنَ وسيشكّل حتماً هوس عارضات الأزياء والنجمات في الفترة المقبلة، ويتّسم هذا الحذاء بموديله المبتكر الذي يمزج ما بين الستيلتو والصندال، وهو متوفّر بألوان الأخضر النيون، الأسود والبني الفاتح Camel، حذاء The Affair من Fenty، العلامة الخاصّة بريهانا، رصدناه في إطلالة لـBella Hadid، حيث نسّقته مع فستان باللون الأبيض، كما انتعلته أيضاً Rihanna لتنسقه بالطريقة نفسها، أي مع فستان أبيض.

لمحبّات الأحذية اليومية المريحة .. إليكنّ مول Chanel

هذا المول سيمنحكِ حتماً إطلالة عملية مريحة في الأيام الصيفية الحارة. قد تعتبرين أن حذاء شانيل مناسب فقط لرحلات الشاطئ، لكنّكِ مخطئة تماماً! تجرّئي واعتمديه في إطلالتكِ الكاجوال عند التوجّه إلى المول مثلاً، أو للقاء صديقاتكِ... يمكنكِ أن تنسّقيه مع فستانكِ الصيفي القصير أو مع شورت قصير تماماً مثلما فعلت Danielle Bernstein. كما يمكنكِ انتعال مول شانيل وتنسيقه مع سروال جينز وقميص قصير مثل Tamara Kalinic أو اللجوء إليه مع سروال وبليزر مثل Xenia Adonts.

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لمحبّات صيحات التسعينيات .. إليكنّ حذاء الإصبع ذي الكعب العالي

قد تعتبرين أن هذه الصيحة غريبة بعض الشيء، لكنّها حتماً ستنقل إطلالاتكِ الصيفية إلى مستوى آخر! نجمات عدّة اخترنَ حذاء الإصبع ذي الكعب العالي مثل Kendall Jenner وKim Kardashian.

لا تتردّدي أنتِ أيضاً في اللجوء إلى هذا الموديل من الأحذية، يمكنكِ أن تجديه بكل الأسعار إذ أن العديد من الماركات قدّمته؛ للتميّز بلوك أشبه بالفاشينيستا نسّقيه مع فستان قصير، تنورة وغيرها من التصاميم.

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