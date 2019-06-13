لطلاب الثانوية العامة.. 9 نصائح تساعدك على المذاكرة وتزيد من تركيزك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

"عنق الزجاجة".. عبارة تعبر عن أهم مرحلة في حياة الطالب وهي الثانوية العامة التي يراها الأهل على هيئة شبح يحدد مصير ومستقبل ابنهم وبأي كلية سيلتحق، مما يدفع الطالب لشعور بالقلق والتوتر، ويشكون من عدم قدرتهم على التركيز والمذاكرة.

قال الدكتور إبراهيم الغرباوي استشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية لـ"الخليج 365": "إن الشعور بالملل والإرهاق والنسيان الذي يجعل الطالب ينفر من المذاكرة، يرجع لعدة عوامل مختلفة".

وأوضح استشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية أن هناك بعض النصائح لتشجيع الطلاب على المذاكرة وزيادة التركيز.

1-رسم خطه دراسية تتناسب مع الوقت المنظم.

2-عدم تشتيت الانتباه بأي مؤثرات خارجيه كالعمل أو كثرة التنزه، ومشاهدة الماتشات .

3-يحدد وقت المذاكرة علي حسب طبيعة جسمك واستيعابك.

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4-تهيئة جو ومكان مناسب للمذاكرة وتجنب الجلوس على السرير أو في أماكن النوم، ويفضل أن تكون في مكان مفتوح، وبصوت عالي، وعلى حسب الرغبة يمكن تشغل بعض المحفزات مثل القرآن أو الموسيقي.

5-وضع هدف واقعي وفقًا لقدراتك والسعي لتحقيقه.

6-الحرص على الرسائل الإيجابية التي تنقسم لـ 3 أجزاء كتابة ومحادثة ومشاهده: تتمثل الكتابة بمراسلة أحد الأشخاص الذين تحبهم لتشجيع بعضكما البعض بطريقه إيجابية، أو إرسال رسائل لأشخاص لم تلتقي بهم منذ فترة طويلة، على أن تكون المحادثة بينكم بكلمات محفزةو، أيضا الحرص على التحدث مع أشخاص إيجابيين ومحفزين.

أما المشاهدة هي تصفح الصور التي تفضلها بين الحين والآخر، أو مشاهدة فيديو مضحك.

7-ضرورة ممارسة الرياضة الخفيفة، وتمارين التنفس خلال المذاكرة، لأنها تعمل على تنشيط تدفق الدم للمخ وتعزز عملية التركيز والتحفيز، وتفرز هرمون السعادة.

8-الحرص على مكافأة الذات في حين إتمام جزء من المذاكرة.

9-تجنب الأشخاص المحبطين الذين يشعرونك باليأس دائمًا، ولا تلتفت للكلمات التي تدفع لفقد الأمل وعدم الثقة بالنفس.