بالفيديو| سارة الطباخ تعلن ارتباطها بمحمد الشرنوبي: اتخطبنا رسميا

أعلنت سيدة الأعمال ومدير أعمال الفنان محمد الشرنوبي، سارة الطباخ، خطبتها للفنان الشاب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الطباخ 3 مقاطع فيديو خلال تقدم "الشرنوبي" لخطبتها في تجمع عائلي، ضم والدها وبعض أفراد أسرتها، وأطلت العروس بزي أحمر، بينما ارتدى "العريس" أزياء "سمي فورمال"، تجمع الأبيض والأسود، وعلقت "الطباخ": "اتخطبنا رسميا".

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وأظهرت مقاطع الفيديو التي لم تتجاوز مدتها دقيقة واحدة، والد سارة وهو يقول: "أنا وبنتي موافقين على الجوازة"، وقالت أم العروس في مقطع آخر: "وأنا كمان موافقة، يلا نقرا الفاتحة".

وخلال 15 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع نبأ الارتباط الرسمي، إذ حصدت مقاطع الفيديو أكثر من 1200 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات من متابعيها وفنانين في الوسط الفني، أبرزها رانيا يوسف، وشيرين حمدي ومي سليم.

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