في اليوم الوطني لمناهضة "ختان الإناث".. "بدور" قصة ما زالت مستمرة

بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق يوم 14 يونيو من كل عام، أطلقت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، حملة توعوية تحمل عنوان" شهر بدور" الذي يعود إلى الطفلة بدور أحمد شاكر، المقيمة بقرية"مغاغة" في محافظة المنيا، التي توجهت بصحبة والدتها إلى إحدى الطبيبات لإجراء عملية "الختان" بدافع الحفاظ على عفة ابنتها في صباح يوم 14 يونيو 2007.

لم يستطع وجه وعقل بدور استيعاب أعباء الحياة، لم تفكر سوى بعالمها الصغير واجتيازها المرحلة الابتدائية بتفوق معتاد، وشراء الحلوى وتوزيعها على أصدقائها بالقرية، لتصبح في اليوم ذاته ضحية "جريمة مجتمعية" وذكرى أليمة تحملها قلوب وعقول الكثير.

لم تدر والدة الطفلة مخاطر ختان الإناث وعدم مشروعيته حينها، واطمأنت لما حدثتها به الطبيبة من سهولة إجراء العملية وعدم تأثر طفلتها أو شعورها بالألم، لتواجه الطفلة قدرها المحتوم عند حصولها على جرعة زائدة من المخدر أفقدتها حياتها.

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"ختان الإناث" عادة سقيمة اتبعتها بعض الأسر المصرية للحفاظ على شرف وعفة بناتهن، أسفرت عن سقوط بدور وغيرها من الفتيات، ليعلن المجلس القومي للسكان ذكرى وفاة "بدور" يوما وطنيا لمناهضة هذه الجريمة، ويؤكد مفتي الجمهورية آنذاك علي جمعة أنّ هذه العادة "حرام شرعًا".

وعلى مدار العشرة أعوام التي لحقت بوفاة الطفلة، وضعت الحكومة المصرية برنامجا وطنيا لمناهضة ختان الإناث، وقدمت مشاريع عدة لتجريم الختان بين عامي 2008 و2016، بموافقة مجلس النواب.

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