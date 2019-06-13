مدير تحرير "هن": الإخوان كانوا يتهمون القومي للمرأة بإفساد عقول بناتهن

قالت الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير موقع "هن" بجريدة الوطن، وعضو المجلس القومي للمرأة، إن أعضاء المجلس كن يعانين من تدخلات جماعة الإخوان الإرهابية، في شؤون المجلس.

وأضافت "رشوان"، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، "الإخوان كانوا بيحاربونا وبيقولوا: انتوا جايين تفسدوا عقول بناتنا، أنا مبسوطة أننا فتحنا ملف المرأة من جديد، وعاوزين نكمل ونستفيد من الأخطاء السابقة".

وأكملت: "جريدة الوطن وموقع هن سيدعمان المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة في كل خطواتهما، للقضاء نهائيا على الختان".

ولفتت إلى سفرها ومجموعة من الصحفيين مع السفيرة مشيرة خطاب إلى محافظة المنيا، في درجة حرارة وصلت إلى 44 درجة مئوية، لنشر التوعية في محافظات الصعيد عام 2007.

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ومن جانبها، قدمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر لهدى رشوان، على دعم جريدة الوطن لخطوات المجلس في مجال محاربة ختان الإناث، قائلة: "انتوا اللي هتساعدونا في تغير العقول".

يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، انطلقت أعمالها، اليوم، برئاسة كل من مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة.

ومن المقرر أن تطلق اللجنة حملة إعلامية توعوية عبر الإذاعة، بعنوان "شهر بدور"، في جميع محافظات الجمهورية، بهدف التوعية بمخاطر ختان الإناث.

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