بسمة بوسيل تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ملكية

أشعلت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورًا جديدة لها بدت فيها بإطلالة مميزة.

وظهرت بوسيل في إحدى الصور إلى جانب زوجها الفنان المصري تامر حسني وهما يضعان أصابعهما على لوحة مفاتيح البيانو.

كما لفتت الأنظار بصور أخرى حيث اختارت فستانًا من قماش أسود شفاف عند الكتفين والبطن، إلا أن أكثر ما أثار الاهتمام هو أكسسوار الرأس الذي يشبه القبعة الصغيرة.

وعلّق رواد "إنستغرام" على الصور؛ لافتين إلى أنها استوحت إطلالتها من إطلالات زوجتي الأمير وليام وهاري، أي دوقة كامبريدج كايت ميدلتون ودوقة ساسكس ميغان ماركل.

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ويُشار إلى أن بسمة وجهت من خلال التعليق على الصورة رسالة إلى زوجها معربة عن فخرها بنجاحه وكتبت، "دائمة فخورة بك حبيبي".

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صورة الفنانة بسمة بوسيل بالحجاب تنال إعجاب مُتابعيها على "إنستغرام