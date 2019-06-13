الفنانة نيرمين الفقي تفاجئ جمهورها بمظهر جديد على "إنستغرام"

نشرت النجمة نيرمين الفقي صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور انستغرام، حيث فاجأت جمهورها بلوك جديد أنيق. وظهرت نيرمين الفقي ترتدي فستانا أسود قصيرا فوق الركبة، مع حذاء رياضي أسود، وحقيبة صغيرة، واختارت ماكياج بسيطا وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها. وكانت نيرمين الفقي قد نشرت مجموعة صور لها في الأيام الماضية أثارت جدلا بفساتين وإطلالات مختلفة نالت إعجاب جمهورها. Advertisements قد يهمك ايضاً: نيرمين الفقي تؤكّد انجذابها لسيناريو"أبو العروسة 2" بسبب واقعيته الفقي تعلن أن "أبو العروسة" يلقي الضوء على تغيرات المجتمع

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