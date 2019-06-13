صور| "ربطة شعر" تنهي حياة رضيعة خلال نومها

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خيّمت حالة من الحزن على أسرة اسكتلندية، بعد وفاة ابنتها الرضيعة التي تبلغ من العمر 4 أشهر، بعد انزلاق ربطة الشعر الخاصة بها لتغطي أنفها وفمها في أثناء نومها.
حدثت الواقعة خلال نوم الرضيعة في سريرها، وحين ذهبت والدتها لفحصها وجدت رابطة الشعر تغطي أنفها وفمها، ولم تكن الرضيعة قادرة على التحرك أو التنفس، لتفاجأ الأم بوفاتها بسبب الاختناق، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.
كتبت صديقة الأم منشورًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، حذّرت فيه الأمهات من الواقعة ومن خطر بعض أزياء الأطفال والاكسسوارات التي قد تودي بحياة الأطفال.
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