بالتزامن مع الحملة الوطنية للقضاء على الختان.. كيف يؤثر على العلاقة الحميمية؟

شكلت الحكومة المصرية اليوم أول لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث، بمشاركة الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعزة العشماوي أمين مجلس الطفولة والأمومة، للحد من تلك الظاهرة والقضاء عليها تماما، وبالتزامن مع تدشين اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، يجب الإشارة إلى بعض التأثيرات للختان على العلاقة الزوجية.

توضح الدكتورة ساندرين عطالله المتخصصة في الأمراض الجنسية، مشكلات الختان وتأثيره، وطرق تأثيرها على العلاقة الحميمية وتأثير الختان على المتعة الجنسية للمرأة، موضحة أنّ المتعة الجنسية عند السيدات لها أكثر من طريقة ومركز في الجسم، وأنّ الختان يؤثر على نفسية المراة وليس الجسم فقط، وبالتالي فإنّ المشكلات الجنسية تكون إما فسيولوجية أو نفسية.

وأضافت عطاالله في بيان عنها أنّ الختان يؤثر على المرأة فسيولوجيا، وأنّه بقطع جزء من "البظر" المسؤول عن المتعة الجنسية لا تختفي المتعة إلا جزئيا، خاصة مع إمكانية تحفيزه من الداخل، بينما ما يضر المرأة هو غلق هذا الجزء تماما وقطعه كليا، وتضييق تلك المنطقة ما يسبب لها ألما ونفورا من العلاقة الحميمة، لافتة إلى أنّ اختيار الشريك مهم ومؤثر، والحوار معه عن نقاط الضعف والقوة كي لا يحدث نفور من الطرفين.

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