عشماوي: ختان الإناث قضية ترهقنا جميعا وسنقضي عليها

قالت الدكتورة عزة عشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة لم يعد مقبولا أن تهدر حق أي طفلة تتعرض لتجربة الختان ،وهي تجربة مؤلمة و قاسية.

وتابعت عشماوي، في مستهل كلمتها في احتفالية اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، هذه التجربة تتم بحكم عادات وتقاليد لا أساس لها من الصحة وهذه الجريمة تمثل قضية ترهقنا جميعاـ ونحن نصر على القضاء بشكل نهائي عليها.

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وأكدت على تجديد دعوة المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة للقضاء على ختان الإناث في ذكرى ضحية هذه الجريمة وهي الطفلة بدور التي قتلت عام 2007 أثر عادات وتقاليد سيئة لا زلنا نتمسك بيها.

جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق اليوم، برئاسة كل من مايا مرسير ئيسة المجلس القومي للمرأة، وعزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، حملة إعلامية إذاعية والتي تأتي في إطار الحملة التوعوية التي تطلقها اللجنة الوطنية وتحمل عنوان "شهر بدور"، بجميع محافظات الجمهورية، بهدف التوعية بمخاطر ختان الإناث،

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