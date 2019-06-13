أشعر بالقرف وسأترك الفن لأهله.. لماذا اعتزلت السورية أمل عرفة الفن؟

قبل أيام أثارت الفنانة السورية أمل عرفة الجدل بشأن قرار اعتزالها الفن، إذ نقلت إحدى الصحف اللبنانية الخبر عن الفنانة التي قالت إنّها "ستترك الفن لأهله".

بداية الأزمة.. مشهد في مسلسل "كونتاك"

بدأت التفاصيل بشأن قرار اعتزال الفنانة السورية الذي جاء بسبب موجة الانتقادات التي وجهت إليها، بسبب تقديمها مشهدا في المسلسل الكوميدي "كونتاك" الذي أذيع في موسم رمضان 2019، وتناول فبركة عناصر منظمة الدفاع المدني المعارضة لقصف الجوي على إحدى المناطق السورية.

وجاء في المشهد التمثيلي طلب أحد الممثلين من الفنانة أمل عرفة، الادعاء بأنّ أولادها لقوا مصرعهم جراء القصف وأنّ تصرخ عليهم، ثم يسكب الدم عليهم لتكتمل عناصر المشهد.

المشهد أثار غضب السوريين الذين وصفوه بالانتهاك لحرمة الموت، وسخرية من ضحايا شهداء الحرب في سوريا.

اعتذار أمل عرفة

وبعد موجة الانتقادت التي تعرضت إليها أمل عرفة، قررت الخروج عن صمتها، وقدمت رسالة اعتذار عن المشهد، مؤكدة أنّها لم تقصد الإساءة، وهدفها الإشارة إلى أنّ هناك من يتلاعب بدماء السوريين عن طريق تزييف الحقائق، وأنّها لم تكن على علم بطريقة مونتاج الحلقة.

هجوم الموالون للنظام السوري

لكن لم يمرّ اعتذار أمل مرور الكرام، إذ تعرّضت مرة أخرى لانتقادات لاذعة من قبل الموالين للنظام السوري، الذين رأوا أنّها اعتذرت لمن وصفوهم بـ"إرهابيين".

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اعتذار أمل عرفة للفن: "سأتركه لأهله"

وعقب الهجوم المتكرر على أمل قررت اعتزال الفن، قائلة: "قررت اعتزال الفن، سأتركه لأهله، هذا آخر كلام عندي، أشعر بالقرف النهائي، ربما تعيلني أي مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معي في هذه المهنة".

ارجعي عن قرارك.. التعاطف مع أمل عرفة

وأثار قرار اعتزال الفنانة السورية تعاطف بعض متابعيها والفنانين معها، إذ دعاها البعض للعدول عن قرارها، وبينهم الفنان السوري أيمن زيدان، الذي وجّه إليها رسالة عبر صفحته على "فيس بوك": "الغالية أمل عرفة.. كوني واثقة أنّ كل ما تعرضتي له مؤخرا لن يغيّر حقيقة أساسية، أنّك واحدة من أهم ممثلات جيلك".

وتابع زيدان في رسالته: "موهبتك النادرة لن يهزمها الجحود الذي على ما يبدو صار قدر الكثير من المبدعين في ظل الذائقة السائدة، دمت واحدة من أيقونات الدراما السورية".

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